Domenica di risate Da Russell Crowe a Jannik Sinner | l’ironia scende in piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) ASCOLI Ladi Carnevale ha fatto come sempre il pieno di maschere e pubblico. Ben 122 gli iscritti al concorso indetto dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, ma tantissimi anche i protagonisti in maschera fuori concorso. Come annunciato i temi che hanno spopolato, ovvero quelli che hanno ispirato maggiormente le mascherate, sono statie la vicenda legata alla sue origini ascolane, ma anche il 74esimo Festival di Sanremo, Chiara Ferragni e il caso del pandoro, così come quelli strettamente legati all’attualità cittadina. Dopo il debutto sui social, il cui video è diventato virale in pochissime ore, ieri mattina il sindaco Marco Fioravanti nei panni, appunto, del gladiatore, e Marco Tiburtini e Amedeo Castelli in quelli dei nonni, hanno riproposto inla gag che ...