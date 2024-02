Dodici tonnellate di sigarette pericolose sequestrate dalla Guardia di finanza di Varese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)elettroniche altamente nocive per salute con piombo, cadmio, arsenico, zinco e nichel. Sonoledai finanzieri diche hanno individuato un venditore e-commerce di per un valore sul mercato pari a oltre 1 milione e mezzo di euro. L’indagine è stata avviata con il sequestro di un plico contenente e-cig del tipo “puff” di provenienza cinese acquistabili da un noto portale online. Gli investigatori hanno quindi ricostruito la filiera attraverso l’analisi della documentazione fornita dalle società di spedizione e da sopralluoghi effettuati, monitorando tutti i plichi spediti all’indirizzo indicato quale mittente. È stato individuato quindi il magazzino di deposito dei prodotti in provincia di Monza-Brianza. All’esito delle analisi di laboratorio, sono emerse ...