Doc 3 | qual è il segreto di Agnese? Parla l’attrice Lazzaro | cosa nasconde

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 febbraio 2024)Saradel suo personaggio a Doc 3.è ilche la tormenta? Dopo la pausa per Sanremo, Doc 3 riprende i suoi episodi Tv giovedì 15, non vediamo l’ora di tornare in corsia nell’ospedale più famoso d’Italia e cercare di scoprire il mistero che avvolge questa parte della serie; si fa sempre più fitto anche se si comincia ad intravedere! Doc 3:è ildi? Lo sapremo molto presto-cityrumors.it-foto profilo ufficiale SaraIGChissà forse nella prossima puntata scopriremo ildella bellae perché abbia così paura che i ...