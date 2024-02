divisione regionale girone a

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Basketreggio 89 Audace Bombers 87 (d2ts) Basketreggio: Bertolini, Ferrari, Pighini, Kocvara 17, Bacci ne, Brogio 18, Castagnetti, Generali 5, Morelli, Zecchetti 19, Ricco 16, Fall 14. All. Zagni. Audace Bombers: Mantovani, Franceschini 7, Gandolfi 18, Marzioni 8, Mondini 18, Degli Esposti 17, Buriani 12, Albertazzi ne, Minerva 1, Parchi 6. All. Rizzi. Arbitri: Simoni e Gargale. Note: parziali 20-16; 38-33; 49-48; 66-66; 77-77. Giardini Margherita 76 Progresso Happy 58 Giardini Margherita: Argenti 17, Baccarini, Bisi 8, Elio 5, Fabbri 6, Grassi 7, Minghetti 4, Nanni 12, Trazzi 13, Ziglio 4. All. Lanzi. Progresso Happy: Skuletic 12, Stankovic 5, Cobianchi, Amoni 8, N. Riguzzi 8, Tomic 4, F. Riguzzi 19, Veli, Fabbri, Savino 2. All. Palumbi. Arbitri: Beltrami e Delle Donne. Note: parziali 29-14; 50-28; 63-44. Icare Cavriago 70 Masi 77 Icare Cavriago: Torreggiani, F. Minardi 20, ...