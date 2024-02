Distretto Valdichiana Aretina | un percorso contro il disagio psicosociale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arezzo, 12 febbraio 2024 – Riconoscere le emozioni con cui si viene a contatto, e che possono creare difficoltà, imparando a gestirle. È questo l’obiettivo del progetto “Mind in the Gap – Adolescenza e resilienza” promosso dal Servizio della Salute Mentale Adulti dellain collaborazione conSocietà Cooperativa Sociale di tipo A & B. Un progetto grazie al quale gli adolescenti possono trovare, attraverso il lavoro di gruppo, il confronto con attività pratiche e con i genitori, e la condivisione con i coetanei dei punti di vista e delle esperienze, delle modalità per gestire quelle emozioni. Ilha preso il via lo scorso 2 febbraio e si concluderà alla fine di maggio con l’obiettivo di potenziare le attività volte al benessere bio-psico-sociale dei giovani adulti e delle ...