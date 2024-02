Disney Introduce Strumento Pubblicitario AI per Disney+ e Hulu

Subito è dato ampio spazio ad un nuovo trailer che introduce alcuni elementi fondamentali della ...e rendendola così a tutti gli effetti equivalente alla prima demo del TGS. Disney + Epic = Metaverso ...Kingdom Hearts 4 has a real chance of featuring a world of Marvel characters, and if so, Doctor Strange is perfect for a major appearance.As the advertisers shift away from traditional broadcast and cable TV, Disney's investment in streaming the ad technology highlights the commitment of the company to evolve the consumer’s preferences.