Discussione tra i Ricchi e Poveri a Sanremo | il video dal dietro le quinte dell’Ariston

Scusate, sono un po' arrugginito, se non ricordo male in passato digitando *#1234# tra le varie informazioni c'era anche una sigla che indicava la provenienza del telefono ITV (italia) DBT (germania) ...Grande Fratello, anticipazioni prossima diretta in onda stasera 12 febbraio: i sondaggi del televoto vedono Beatrice in testa alla classifica ...Da Luca Garibaldi conigliere e capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Ciao, nella settimana di Sanremo, gran parte della discussione viene ...