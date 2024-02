Disagi | ritardi e cancellazioni a Roma per lo sciopero dei treni di oggi | lunghe attese per viaggiatori

Sant’Ambrogio nero per Trenord: treni fermi e ritardi in serata anche sulla Milano-Asso . In mattinata stessa sorte per le linee di Saronno e per un ... (ilnotiziario)

ANCONA - Un finale annunciato. L? Enac , in applicazione delle regole del bando con cui sono stati affidati i Voli di continuità territoriale per Roma, ... (corriereadriatico)

Disagi per i pendolari nel Lazio a causa dello sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base Usb, Cub, e Sgb che protestano per il rinnovo del contratto. (ANSA) ...Ritardi e cancellazioni per lo sciopero di otto ore indetto dai sindacati di base Cub e Usb per il rinnovo del contratto. A Palermo saltano le corse per l'aeroporto ...A conclusione della cerimonia per il 50esimo anniversario di Aeroporti di Roma, all'aeroporto di Fiumicino, alla presenza dei vertici di Adr e del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è stata sve ...