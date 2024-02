Direttiva Ue contro la violenza sulle donne | si è persa un’occasione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) di Vera Cuzzocrea* In questi giorni il Consiglio europeo approva unasulla lotta allalee alladomestica che scatena malcontento. L’atteso rafforzamento delle strategie di tutela di una serie di diritti fondamentali fallisce a causa delle modifiche apportate al testo originario che era stato presentato dalla Commissione europea l’8 marzo 2022. E che piaceva perché metteva al centro il tema del consenso della vittima di stupro e riconosceva la portata offensiva dei reati sessuali nei luoghi di lavoro e nella rete. Non stupisce pertanto la sensazione di aver perso l’occasione di sradicare false credenze sulla. In particolare le vittime di stupro si tengono addosso, oltre alle conseguenze psicologiche del reato, spesso severe e durature, ...