Dipendenti assenteisti al Parco Archeologico di Pompei | lasciavano la sala regia e andavano a dormire

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Divieto di dimora aper duedel ministero della Cultura: addetti alla vigilanza, avrebbero lasciato per decine di volte in pochi mesi il luogo di lavoro.

Si sarebbero addormentati anziché vigilare sull'area archeologica di Pompei: due dipendenti assenteisti indagati e sottoposti a divieto di dimora. I militari appartenenti al N.O.R. Sezione Operativa ...Né assenteisti né furbetti del cartellino. Archiviato il procedimento a carico di due dipendenti comunali del Comune di Capaccio Paestum accusati di truffa aggravata in concorso. Il ...Manfredonia. “Riteniamo necessario – come avvocati della maggior parte dei dipendenti ed lsu condannati dalla Corte dei Conti – specificare quanto segue: nessuno dei nostri assistiti è stato oggetto d ...