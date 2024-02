Diffusione d' odio | Sanremo palco pro Gaza | indignazione degli ebrei

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ad accendere i riflettori su una cosa che era sotto gli occhi di tutti è stato ieri mattina l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar: «Ritengo vergognoso che ildel Festival disia stato sfruttato per diffonderee provocazioni in modo superficiale e irresponsabile». Bar ricorda che «nella strage del 7 ottobre, tra le 1200 vittime, c'erano oltre 360 giovani trucidati e violentati nel corso del Nova Music Festival. Altri 40 di loro, sono stati rapiti e si trovano ancora nelle mani dei terroristi insieme ad altre decine di ostaggi israeliani. Il Festival diavrebbe potuto esprimere loro solidarietà. È un peccato che questo non sia accaduto». Seil rappresentante di uno Stato estero prende la parola non lo fa mai a caso. Significa che è la posizione del suo Paese, anche se veicolata via ...