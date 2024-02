Diario di Guerra Secondo giorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Fino alla mattina del 7 ottobre 2023 , Kfar Aza era una sorta di piccolo paradiso terrestre e un'oasi di pace in Israele abitata da una una piccola comunità immersa nel verde a poche centinaia di metri dalla Striscia di Gaza. La vita scorreva tranquilla fino a quando quel sabato mattinamigliaia di terroristi di Hamas sono entrati in Israele colpendo basi militari e kibbutz attorno all'enclave palestinese. Armati di fucili mitragliatori hanno fatto irruzione saccheggiando, uccidendo, stuprando, e sequestrando. Dei 950 abitanti di Kfar Aza, 63 sono stati ammazzati, 19 rapiti e di questi, cinque di loro sono ( forse) ancora nelle mani dei terroristi a Gaza. Il tempo qui si è fermato e sono rimasti i giardini in fiore tra le case sventrate e bruciate, i detriti, e centinaia di fori di proiettili sui muri, sui soffitti e sulle porte delle case. Fuori dalle case ci sono le foto delle vittime ...

