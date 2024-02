Di Lorenzo | «Partire dalla Lega Pro ti forma come uomo e calciatore»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ieri la sconfitta con il Milan. Oggi Giovanni di, capitano del Napoli, è intervenuto all’evento Digital Collection panini sulla Serie C. Le parole del giocatore riportate da CalcioNapoli24. Di, il racconto del suo percorso «Mi sarebbe piaciuto essere li di persona, ma per motivi d’allenamento non ho potuto. La prima esperienza l’ho fatta a Cuneo, arrivavoPrimavera della Reggina. Ho un ricordo molto bello della C, mi ha aiutato a crescere. Si tratta di un campionato difficile, ti mette alla prova. Sono contento di essere partito da lì perché mi ha aiutato ad arrivare al livello attuale. Fare esperienza in C è qualcosa anche ditivo». Il suo consiglio ai ragazzi che sono in Serie C «Quando posso cerco di vedere qualche gara di C perché ho ancora amici che giocano in quella categoria. Voglio ...