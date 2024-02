Di Gennaro | «Inter | l’Europa complica ma la gestione è superiore!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’continua a non sbagliare, nonostante Juventus e Milan sperino l’esatto contrario. Sull’argomento si pronuncia l’ex giocatore Antonio Di, ospite di TMW Radio. PASSO FALSO – Dopo l’ultima importante vittoria in campionato dell’, Antonio Didichiara sulla squadra di Simone Inzaghi: «Fuga scudetto per i nerazzurri non lo so, hanno anche una partita da recuperare. L’e il Manchester City non a caso sono state le ultime due finaliste di Champions League, anzi la squadra di Inzaghi secondo me meritava anche qualcosa in più. Quindi vuol dire che è la squadra italiana più forte e lo sta dimostrando. Però sappiamo benissimo che ci sono le Coppe e ora tra febbraio e marzo si potrà capire di più. Ma mi sembra che l’abbia acquisito una mentalità e una ...