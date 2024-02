Di Canio attacca | «Inter in ritardo di 3 anni | doveva vincere prima»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Paolo DiAndré Onana ma anche l’per gli ultimi duesenza vittorie in campionato. L’ex calciatore parla così su Sky Sport. CRITICA – Ditorna sul passato: «Onana faceva due papere a partita all’Ajax, solo che glinti avversari sbagliavano. Sommer ha giocato in campionati difficili, è affidabilissimo. Giocava nel Bayern Monaco, è il portiere titolare della Svizzera. L’anno scorso Onana ha fatto 24 partite, mica era Buffon. Un Pavard campione del mondo, ha vinto tutto, protagonista, è diverso da un calciatore che paghi 50 milioni ed è un prospetto. L’è indi 3, per inesperienza dell’allenatore non sono riusciti aquel campionato. Alcune scelte di allenatore ...

Eros Ramazzotti demolisce Dusan Vlahovic: alla vigilia della sua ospitata al Festival di Sanremo, il durissimo attacco per l'errore in Inter-Juve.Luigi De Canio, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': “Il Napoli ha mandato un segnale, non vuole rassegnarsi ad una partita in cui non riesce a ...Per la squadra di Allegri si tratta di un record negativo in un match di questo campionato. Juve, altro flop dell’attacco contro l’Inter: il record negativo di Vlahovic, Chiesa e Yildiz è stato ...