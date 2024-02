Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Terni “Ancora un suicidio Carenza di psicologi e assistenza”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – Tragedia neldidove unsi è tolto la vita. ''Siamo costernati e affranti: unche si toglie la vita inè una sconfitta per lo Stato e per tutti noi che lavoriamo in prima linea'', afferma Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che ha diffuso la notizia. Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l' Umbria del Sappe, spiega che ''verso le 10.30 di oggi 12 febbraio, neldi, si è consumato un nuovo dramma che vede ildi un- ristretto per tentata rapina, poi inviato ai domiciliari e poi di nuovo inper violenze in famiglia, albanese, anni 46 - nella propria ...