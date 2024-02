Derby al cardiopalma Infine ruggisce l’Asr Calvisano | quasi rimonta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tra le partite della tredicesima giornata del girone 1 della serie A di rugby, merita un occhio di riguardo il combattutolombardo vinto 17-16 dalMilano a. Una sfida di alta classifica, resa ancora più impegnativa dalla pioggia e dal campo pesante, che è rimasta aperta sino all’ultimo istante di gioco, con i gialloneri che sono arrivati ad un soffio dal desiderato sorpasso. Sin dai primi minuti il match del San Michele si mostra avvincente ed equilibrato. Il quindici del duo Dal Maso-Zappolorto parte meglio e si porta per primo in vantaggio, ma la formazione di Varriale reagisce e la prima frazione di gioco si chiude sul 6-5 per i gialloneri. Nel secondo tempo i milanesi riescono ad operare il sorpasso, ma il risultato rimane incerto fino a metà ripresa, quando Romano conduce i suoi fino ad un prezioso 17-9 che, ...