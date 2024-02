Dennis Rodman | tra basket e recitazione | in quali film è stato protagonista?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 12 febbraio 2024), nato il 13 maggio 1961 a Trenton, è una figura poliedrica del mondo dello sport, noto sia per la sua carriera brillante nella pallacanestro che per le sue incursioni nel mondo del cinema e della televisione. Ma inlo abbiamo visto recitare?Rodmam, la carriera nel mondo delha lasciato un’impronta indelebile nella storia della pallacanestro. Con un’altezza di 203 cm e un peso di 100 kg, si è distinto nel ruolo di ala grande. La sua carriera spazia dal 1975 al 2006 come giocatore e fino al 2010 come allenatore, includendo squadre come i Detroit Pistons, i San Antonio Spurs, i Chicago Bulls, i L.A. Lakers, e altri.introdotto nella prestigiosa Naismith Hall of Fame nel 2011, ...