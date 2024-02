Democrazia o lotteria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Interessanti sono interessanti, le proposte dell’Assemblea permanente dei cittadini di Milano chiamati a discutere di politiche ambientaliste. Questi novanta residenti estratti a sorte hanno trasmesso al Comune idee sul riciclo e sull’alimentazione, sullo spreco e sull’informazione in materia; non so quanto praticabili né benefiche in concreto, ma saranno sindaco e giunta a vagliarle e a decidere se applicarle o meno. Andrebbe anche bene, qualora queste proposte venissero accolte sporadicamente, uno spunto qui un’ideuzza lì, giusto per far vedere come al cittadino qualsiasi possa venire in mente una cosetta che magari è sfuggita a chi dedica l’intera giornata alla cura e alla guida della città. Spero però che le proposte non vengano accolte in toto. Altrimenti, non solo si aspetterà identico trattamento la nuova Assemblea permanente di altri novanta cittadini scelti a caso, che si è ...