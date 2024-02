Demenza | verso test per predirla 10 anni prima

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Predire la10oppure scoprire chi nel giro di 6 mesi potrebbe avere un infarto. Leggere il futuro nel sangue, in proteine e metaboliti, mettendo insieme più indicatori e mixandoli con informazioni su età, sesso e altro. E' la sfida intrapresa da diversi team di scienziati. Con risultati che sembrano aprire all'applicazione di modelli in grado di predire malattie e rischi imminenti. Modelli dai quali potrebbero nascere nuovi. Due studi diversi pubblicati su riviste del gruppo Nature illustrano alcuni scenari possibili: per esempio quello di riuscire a predire dall'analisi di alcune proteine nel sangue l'insorgere della, in persone adulte sane, anche oltre 10della diagnosi; oppure ancora ...