Dedalus | al via le riprese del thriller con Matilde Gioli | Gian Marco Tognazzi e Giulio Beranek

Sono in corso le riprese di Dedalus, thriller di Gianluca Manzetti che attinge a piene mani al mondo del web e dei content creator per dar vita a un gioco mortale. Camaleo e Eagle Pictures hanno annunciato l'inizio delle riprese di Dedalus diretto da Gianluca Manzetti, con Luka Zunic, Francesco Russo, Giulia Elettra Gorietti, Stella Pecollo, e con l'amichevole partecipazione di Carolina Rey. Il film è prodotto da Camaleo, Weekend Films e da Eagle Pictures. L'opera è realizzata in co-produzione con la spagnola Koboflopi e la polacca Agresywna Banda, con il sostegno del MIC

Sono in corso le riprese di Dedalus, thriller di Gianluca Manzetti che attinge a piene mani al mondo del web e dei content creator per dar vita a un gioco mortale.