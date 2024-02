Deadpool & Wolverine | il nostro commento al trailer | è arrivato il nuovo messia dei Marvel Studios?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 12 febbraio 2024), terzo e attesissimo capitolo delle avventure cinematografiche del Mercenario Chiacchierone, è pronto a cambiare per sempre ilCinematic Universe, si spera nuovamente in meglio. Era stato prima vociferato e poi promesso, il primo teaserdi3, e la cornice del SuperBowl non ha deluso le aspettative. In un clima d'entusiasmo mediatico, infatti, ihanno approfittato del più grande e seguito evento sportivo americano per mostrare finalmente un primo sguardo a- titolo ufficiale -, terzo capitolo delle avventure cinematografiche del Mercenario Chiacchierone interpretato dal poliedrico Ryan Reynolds e diretto questa volta ...