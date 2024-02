Deadpool 3 | il primo trailer mostrato al Super Bowl

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In occasione del2024, i Marvel Studios hanno finalmente condiviso ilufficiale di3, includendo la rivelazione del titolo Ildi3 introduce la TVA nella vita di Wade Wilson, così come Wolverine. Non a caso, il titolo del terzo capitolo con protagonista Ryan Reynolds cede spazio anche al personaggio di Hugh Jackman. Si intitola& Wolverine il terzo capitolo della saga che debutterà ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe, un salto importante per Wade Wilson che non perde tempo a autoproclamarsi il Marvel Jesus di turno. Determinato a dimostrare di avere la stoffa da eroe e di non avere nulla da invidiare ai Vendicatori come Thor, Captain America e Hulk, ...