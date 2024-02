Deadpool 3 | il primo trailer | il “Gesù della Marvel” è tra noi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Come ampiamente previsto, durante la serata del Superbowl 2024, è stato mostrato ildi3, ile essere integrato pienamente nella continuity MCU, dopo l’acquistoFox da parte di Disney nel 2018. La pellicola, il cui titolo ufficiale è& Wolverine, vede per l’appunto il ritorno di Hugh Jackman nei panni del mutante con gli artigli. Per il resto, il lungo teaser non offre particolari indicazioni sulla trama del film, ma riporta lo spettatore ai toni “adulti” e metanarrativi caratteristici dei primi due film con protagonista il mercenario in rosso. Vediamo infatti Wade Wilson, prelevato dalla TVA (la ‘polizia temporale’ vista nella serie Disney Plus ‘Loki’) e incaricato di una particolare e non specificata missione. Senza por tempo in mezzo, ...