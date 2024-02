De Vrij pronto a prendere il testimone da Acerbi Ma un’altra alternativa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Con l’infortunio di Francesconella gara contro la Roma, confermato dagli esami di oggi, Stefan desi prepara ail suo. Senza dimenticarsi dipossibile. SCELTE IN DIFESA – Niente Francesconella sfida di venerdì tra Inter e Salernitana: problema muscolare per il centrale nerazzurro, che rischia di saltare anche l’andata della Champions League contro l’Atletico Madrid. Fortunatamente quello difensivo è il reparto probabilmente più coperto per Simone Inzaghi, che per sostituirepuò puntare sul sempre affidabilissimo Stefan de. Come d’altra parte già successo anche a inizio stagione, quando il centrale saltò le prime tre di campionato per un altro fastidio muscolare. ...