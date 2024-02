De Rossi e il calcio Per una volta rugbista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non è dato sapere se Daniele Deabbia mai giocato a rugby: di sicuro l'aspetto di uno con la bislunga in mano ce l'ha

"Faccio questo lavoro per le emozioni che dà, Roma ne dà di particolari", dice il tecnico romano dei sardi Cagliari - Per Claudio Ranieri ... (ilgiornaleditalia)

"Se siamo contenti perché abbiamo giocato una buona partita ma abbiamo perso, significa che la direzione è la mediocrità e non possiamo permettercelo". L'altra faccia della medaglia della sconfitta co ...Quando il cuore di Gigi Riva ha smesso di battere, almeno un milione di sardi hanno visto crescere i loro battiti, come in quel 12 aprile 1970, quando il Cagliari vinse uno storico campionato, batten ...Roma-Inter, Caressa sentenzia a 'Sky Calcio Club': "Si ostinano a giocare senza portiere". Il commento del giornalista.