De Paola | “Il Napoli sta cambiando pelle”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Paolo De, giornalista, è intervenuto con il suo consueto “Editoriale” a TMW Radio. Tra gli altri argomenti ha parlato della sconfitta dela San Siro. Gli azzurri, per il giornalista, stentano a trovare continuità. Di seguito le sue parole. De: “Svarioni determinati da cambi in corsa” Il giornalista ha esordito: “Certi svarioni vengono determinati da un cambio in corsa che si fa sempre durante la partita dell’assetto difensivo. Il Milan è pericoloso davanti, specialmente sulla fascia sinistra, anche se Leao è stato come sempre indolente nonostante l’assist. Ilha perso ma in alcuni momenti è stato più pericoloso, il punteggio giusto sarebbe stato il pareggio, ilha messo in difficoltà il Milan e l’unico modo per farlo era cercando di essere propositivo.“ “Il ...