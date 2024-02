De Ligt-Bayern Monaco | aria d’addio | frizioni con Tuchel e destinazione a sorpresa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il futuro di Depotrebbe essere lontano dal, leconfanno pensare a un suo addio in estate Il futuro di Depotrebbe essere lontano dal, leconfanno pensare a un suo addio in estate. La avventura del difensore olandese potrebbe essere al capolinea e nel calciomercato estivo alcune squadre potrebbero seguire da vicino l’evoluzione. Su tutte, come riportato da Daily Mirror, il Manchester United è una delle società interessate all’ex Juve.