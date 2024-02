De Ketelaere incanta e il Milan sorride per i bonus Il retroscena sulla Real Sociedad che poteva cambiare tutto

Bergamo – L’ Atalanta è uno spettacolo. Imbattuta nel 2024, con quattro vittorie di fila in serie A, sedici punti conquistati da Natale in poi, ... (sport.quotidiano)

Prima erano stati dei segnali, ora si può parlare di esplosione definitiva. Charles De Ketelaere si è preso l`Atalanta e ha fatto conoscere al calcio italiano.Bergamo – L’Atalanta è uno spettacolo. Imbattuta nel 2024, con quattro vittorie di fila in serie A, sedici punti conquistati da Natale in poi, ventun punti dalla vittoria contro il Milan del 9 dicembr ...SERIE A - Come nei fumetti, sembrano esserci due Charles De Ketelaere: quello impacciato visto a Milano e il supereroe che sforna gol e assist a Bergamo.