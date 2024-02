Dargen D’Amico e il fuorionda di Sanremo | tenta di entrare sul palco durante un’altra esibizione | VIDEO

cosa è successo a Domenica In? Dargen D’Amico ha creato una grossa polemica : il cantante è stato ospite di Mara Venier come i suoi colleghi del ... (donnapop)

Polemica dopo la puntata di ieri di Domenica In. A scatenare il caos l’intervento di Dargen D’Amico . Il cantante, che già sul palco dell’Ariston ... (caffeinamagazine)

Sanremo 2024 - Dargen D’Amico bacia Gabriele Cirilli a Domenica In e Mara Venier interviene : “Non voglio guai”. Poi ci ripensa e reagisce così

Piovono baci a Domenica In. Nello speciale sanremese del programma di Rai 1 Dargen D’Amico fa agitare non poco Mara Venier. Non solo il botta e ... (ilfattoquotidiano)