Dall’aumento delle materie prime ai cyber attacchi | ecco cosa le imprese temono di più

(Di lunedì 12 febbraio 2024) MILANO, 12 febbraio 2024 – Dal rischio dell’aumento, passando dalla paura dei, arrivando al danno per la reputazione (sempre più a rischio con i social).quali sono i pericoli più temuti dalleitaliane e quelle mondiali. Aon plc (NYSE: AON), azienda leader a livello globale nei servizi professionali, ha annunciato i risultati della sua Global Risk Management Survey 2023, che ha raccolto i contributi di circa 3.000 Risk Manager, C-suite leader e altri Dirigenti in 61 paesi e territori per identificare le sfide aziendali più urgenti. "Il mondo è più volatile e riflette una serie di profondi cambiamenti in ambiti quali il commercio, la tecnologia, il clima e la forza lavoro, che hanno portato l’attenzione dei manager ...