Dalla protesta alla proposta | stalle piene e crolla la richiesta di Chianina in provincia di Arezzo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Quella che un tempo era la regina incontrastata dellaaretina, la, simbolo dell’agricoltura e delle terre sottrattepalude, oggi rischia di scomparire dal mercato. Il consumo di carne è in declino, influenzato da nuove tendenze, mettendo a rischio decine di aziende nelladi, nota come la capitale del “gigante bianco”. La Ciasi è impegnata a sostenere gli allevatori, affrontando le difficoltà del settore in un faccia a faccia diretto in fattoria. La Presidente Serena Stefani ha dichiarato: “Oltre alle già note difficoltà del mondo agricolo, i produttori didevono fare i conti con una grave crisi di mercato e normative sempre più stringenti e di difficile applicazione”. Gli allevatori esprimono preoccupazione per ...