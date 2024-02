D' Alema e la corsa dei nostalgici a sinistra | ecco chi rimpiange la Gioventù comunista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Digiti “Fgci” e Google ti prende per fesso. Forse stai cercando “Federazione italiana giuoco calcio”? E già qui potremmo abbassare la claire su una storia politica dimenticata. Tutto sommato residuale. La cui epica è solo nella testa di chi vi ha partecipato. E infatti sono solo loro, gli ex figiciotti, a celebrare quegli anni come mitici. Gli anni Settanta e Ottanta in cui i “nostri eroi” muovevano i primi passi in politica nel movimento giovanile del Pci. I REDUCI «Allonsanfàn: incontro delle ragazze e dei ragazzi della Fgci».il titolo del convegno organizzato a Firenze dai reduci di questa storia. «Allonsanfàn» è il titolo di un film dei fratelli Taviani, anno 1974, di ambientazione risorgimentale. Tanto basterebbe per dare la dimensione del tasso di puzza-al-naso con cui gli ex giovani comunisti si approcciano all'apologia del proprio vissuto politico. ...