Dal Goffredo Mameli che interpreta sullo schermo ha imparato il coraggio | ecco cosa vuol fare Riccardo De Rinaldis Santorelli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’irrefrenabile entusiasmo dato dalla gioventù e dagli ideali. Con una sana dose diingenuo. Un mix inebriante. E fatale. Ma anche di questo ha vissuto (e speriamo viva ancora) l’umanità. Ed è grazie a quell’insieme di sentimenti se, forse, oggi siamo una nazione. Non è un caso che il sottotitolo della nuova serie di Rai 1, in onda stasera in tv e domani alle 21.30, sia Il ragazzo che sognò l’Italia. Perchéracconta proprio questo. Come ci ha spiegato il suo protagonistaDe. Quasi 25enne, nato a Pavia,è Goffredro. Il giovanissimo aspirante poeta che ha scritto il testo Il Canto degli Italiani. Poi ...