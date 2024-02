“Da qui non me ne vado” e aggredisce i sanitari al pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sarzana, 12 febbraio 2024 –e distrugge delle apparecchiature al: per questo, nel pomeriggio di ieri, la polizia ha arrestato un cittadino straniero di 36 anni per essersi reso responsabile di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Il tempestivo intervento delle poliziotte in servizio di volante del Commissariato di Sarzana, allertate dal personaleo, ha consentito di sorprendere l’uomo in forte stato di agitazione durante la fase di colluttazione con il personaleo e le conseguenze del danno alle costose attrezzature. Dopo essere stato ricondotto alla ragione, il giovane ha spiegato di trovarsi all'ospedale dalla mattina e che non aveva nessuna intenzione di lasciare ...