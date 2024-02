Da Ivrea ad Acireale | sarà un martedì grasso di sfilate

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - Undida Nord a Sud, daad, chiuderà le celebrazioni di Carnevale in quasi tutta Italia, tornate a pieno regime dopo gli anni bui del Covid. Quasi perché ci sono anche città, come Milano, dove le maschere continueranno a circolare fino al 17 febbraio, il sabatodel rito ambrosiano. Anel pomeriggio andrà in scena la tradizionale Battaglia delle Arance, preceduta dalla Marcia del Corteo Storico e dalla sfilata dei Gruppi Storici ospiti. La città piemontese si riempirà di profumi e colori davanti a migliaia di turisti. In serata in tutti i rioni ci saranno i suggestivi roghi degli 'scarli', i pali rivestiti di erica secca simboli medievali del Carnevale. L'ultimo atto del Carnevale di Venezia ...