Dà in escandescenze Straniero arrestato

(Di lunedì 12 febbraio 2024) È entrato all’ospedale Valduce e ha iniziato a essere molesto e a prendere a calci alcune suppellettili. Portato in caserma dai carabinieri chiamati dai sanitari, ha poi cercato di prendere la pistola a uno dei militari. Così è scattato l’arresto per un egiziano di 27 anni senza fissa dimora, Ibrahim Badawi, sottoposto a obbligo di firma a Torino, in quanto giàla scorsa settimana. In caserma i militari lo stavano fotosegnalando per verificare la sua identità e ha ripreso a essere aggressivo sfasciando una panchina e cercando di mettere le mani sull’arma di uno dei carabinieri. Badawi è stato immobilizzato e, trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima che si svolgerà stamane.Pa.Pi.