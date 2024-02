Da 480 a oltre 600 euro Ecco i requisiti per ottenere il sussidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dal 1 gennaio 2024 l’Adi, cioè l’assegno di inclusione, ha sostituito il reddito di cittadinanza. "E’ la nuova forma di contrasto alla povertà, che prevede anche l’attivazione di un percorso di politiche attive e che è una delle misure più richieste ai nostri sportelli", spiega Ester Ciccarelli, responsabile Ital Uil Toscana. E’ rivolto a persone in condizioni di svantaggio, ed è condizionato al possesso deidi residenza, cittadinanza, soggiorno, Isee, reddito familiare nonchépatrimoniali. Nel nucleo familiare, ad esempio, ci deve essere un componente con almeno 60 anni di età o in condizioni di svantaggio, oppure un disabile o un minorenne. Le domande tramite Caf e patronati o direttamente sul sito www.inps.it con attestato Isee valido per il 2024. "Chi vuole chiedere l’assegno di inclusione o ha già fatto domanda – fa presente ...