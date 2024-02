Cyberbullismo | in Calabria attivi sportelli di ascolto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un impegno portato avanti negli anni, che ora arriva al suo punto d’approdo ideale. In, infatti, la lotta nei confronti delpassa attraverso il contatto con i diretti interessati. Il CdAha istituito appositamente deglid’, per portare avanti con costanza e continuità l’tà di prevenzione contro il disagio e la violenza derivanti da questo disagio giovanile, che molto spesso miete vittime inconsapevoli. La consulenza offerta dal CdaOdv presieduto da Graziella Catozza con sede a Maida, mira alla risoluzione dei conflitti interni; attraverso l’osservazione e lo studio del caso specifico garantisce supporto per il superamento del disagio. La presidente Catozza ha commentato: “Ciò, con la consapevolezza che ...