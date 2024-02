Crotone-Benevento oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Ezio Scida valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di. La compagine calabrese vuole portare a casa i tre punti davanti ai suoi tifosi per alimentare le speranze di rimonta nei confronti delle dirette rivali. Anche i giallorossi hanno bisogno di un successo per restare in scia alle primissime della classe. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 12 febbraio alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252 e su Rai Sport HD. SEGUI IL LIVE SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Con Sanremo ormai alle porte, l'ultima sinfonia verrà musicata solamente da una tra Crotone e Benevento, protagoniste del posticipo del lunedì di Serie C NOW, in questo caso per ...