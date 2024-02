Cristina Squarcialupi | «Unoaerre è un po’ la vetrina di Arezzo nel mondo»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Fondata quasi cent'anni fa nella città toscana,è oggi tra le più importanti aziende orafe italiane nel. Una realtà che guarda al passato come fonte di ispirazione, che si rinnova seguendo le ultime tendenze e che porta alto il valore del «100% Made in Italy», proprio come ci racconta, presidente di