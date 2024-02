Cristiano Ronaldo e la medaglia del 2° posto? Il gesto del portoghese indigna il Qatar | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un 2-0 che ha fatto male quello per l'Al-Nassr dicontro l'Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic nella Riyadh Seasons Cup. E ilè stato protagonista di più di undiscutibile, in particolare una volta scoperto che il premio di Mvp è stato assegnato all'ex laziale. Se avesse potuto, sarebbe andato via al triplice fischio. È rimasto, perché il protocollo molto rigido e l'etichetta glielo imponevano. Ma quando ha notato le immagini dell'avversario si è girato verso i compagni di squadra e ha fatto loro un cenno eloquente, prima di tornare negli spogliatoi. CR7 così si è tolto ladel secondo dal collo e ha fatto undi disapprovazione., gli altri gesti al limite nel k.o. contro l'Al-Hilal Ma non solo. ...