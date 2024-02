Crisi Juventus | perde in casa con l’Udinese | un punto in tre partite

(Di lunedì 12 febbraio 2024) . La sconfitta contro l’Inter ha lasciato il segno, come uno di quei pugni da kappaò. Seconda sconfitta consecutiva per ladi Massimiliano Allegri. Ma se la prima poteva essere preventivata – a Milano contro l’Inter – la seconda decisamente meno. Pur priva di Vlahovic, la Juve ha incontrato indi Cioffi che ha finito col vincere 1-0 con gol di Giannetti nel primo tempo. Se aggiungiamo anche il pareggio interno con l’Empoli di Nicola (1-1), laha conquistato appena nelle ultime tre. Bottino magrissimo. I bianconeri scivolano a meno sette dall’Inter che deve ancora recuperare una partita.ha giocato una partita accorta e diligente, ha sfruttato l’occasione avuta. Non ha sofferto nemmeno tanto. La Juve ha creato poco, Milik si è divorato ...

90' - Ci saranno quattro minuti di recupero. 89' - Giallo per Success, intervento in ritardo ancora su Nicolussi Caviglia. 85' - Juve tutta lanciata in avanti, ma con pochissime idee. 83' - La Juve si ...