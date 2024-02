Crisi dei prezzi e follie Ue Incontri con gli agricoltori per l’ Orgoglio Coldiretti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ladeie le “Ue” che minacciano l’agricoltura nazionale hanno fatto scattare in provincia gliterritoriali “” con gli associati. Un’occasione per parlare dei risultati già ottenuti, come il ritiro del regolamento agrofarmaci che prevedeva il dimezzamento dei prodotti fitosanitari disponibili ma anche e soprattutto per confrontarsi sui problemi che interessano le singole filiere e sulle prossime battaglie da combattere. A livello territoriale saranno due gliprogrammati: mercoledì alle 17 ad Aulla nella sala parrocchiale della Filanda (largo Giromini 8), a Massa, lunedì 19 sempre alle 17 nell’Agriturismo Calevro in Via Aurelia Nord 158. Per informazioni: Manuela Argilla (320. 6003413), Andrea Verzanini 338.5289489.