Criminalità nel Cilento | Villani | “Appello al Ministro Piantedosi per contrastare l’ondata di furti nel Cilento e ne Vallo di Diano”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’della Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno: “Occorre un intervento immediato delle istituzioni e un maggiore presidio territoriale per garantire sicurezza” “Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla precaria situazione di sicurezza che sta emergendo nella nostra comunità cilentana. Ho sottoscritto la richiesta del Presidente della Commissione Aree Interne, Michele Cammarano, e del Senatore Francesco Castiello per il Ministero dell’Interno Matteo, affinché venga attivato un immediato Piano di sicurezza perla dilagantenel. Tale richiesta è solo il primo passo di una serie di iniziative che il Movimento 5 Stelle intende promuovere nei prossimi giorni. Le istituzioni devono intervenire con ...