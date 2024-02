Così gli Stati Uniti rilanciano la leadership sui semiconduttori

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Glinon si fermano e canalizzeranno nuove risorse nella corsa ai. Lo ha annunciato la Casa Bianca nei giorni scorsi, in una nota stampa. Saranno oltre $5 miliardi gli investimenti nell’industria deiper quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo (R&D). L’investimento, che verrà implementato nel solco dello US Chips and Science Act e di cui rappresenta l’ultima fase attuativa, beneficerà principalmente il National Semiconductor Technology Center (Nstc), un consorzio pubblico privato fondato per rafforzare la cooperazione tra istituzioni di ricerca e l’industria privata al fine di “accelerare il tasso delle nuove innovazioni, abbassare le barriere alla partecipazione della R&D nei chip e affrontare direttamente alcune necessitò fondamentali per una forza lavoro ...