Così Capitanio premia i brani al Festival

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un premio per i testi impegnati di Sanremo. A consegnare i riconoscimenti Corecom Liguria-Agcom, l’Agenzia per la sicurezza delle Comunicazioni, il brianzolo Massimilianonella sala stampa dell’Ariston. "Complimenti in particolare ad Alessio Mininni, in arte Maninni, per il suo brano, che è un invito ad affrontare e vivere le sfide della vita". “Spettacolare”, la canzone del cantante barese, è stata insignita "per la chiave di lettura moderna delle dinamiche quotidiane dei giovani che hanno sempre maggiore bisogno di comunicare emozioni e sentimenti che vanno oltre i confini delle apparenze". Sul podio anche Fiorella Mannoia e Angelina Mango. Il riconoscimento è riservato ai pezzi che trattano temi di carattere sociale tra quelli in gara ale alle personalità che si sono distinte nelle prevenzione sulla tutela dei minori. ...