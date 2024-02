“Cosa succede?” | il messaggio di Kim ai suoi ex compagni del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’ex difensore delKim, oggi al Bayern Monaco, ha mandato unaivecchichiedendo spiegazioni sul crollo in classifica.– “stando?”. È questo ilche l’ex difensore delKim Min-Jae avrebbe inviato aivecchidi squadra, secondo quanto riportano i media. Il sudcoreano, ceduto in estate al Bayern Monaco, non riesce a capacitarsi del tracollo degli azzurri. Dopo lo scudetto della scorsa stagione, ilè infatti sprofondato al 9° posto in classifica con Mazzarri in panchina. Un crollo inaspettato per Kim, leader silenzioso nella passata annata e molto legato all’ambiente partenopeo. Da Monaco di Baviera, ...