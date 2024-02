Cosa bere a San Valentino | i drink ed i vini per una serata speciale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sono sempre di più le coppie che ad una cena fuori preferiscono, per il giorno di San, un tête-à-tête romantico tra le mura di casa. Sarà perché il frastuono dei ristoranti toglie intimità, sarà che l’atto di preparare da mangiare è già una grande forma d’amore. Cucina lui, o cucina lei, non c’è più tanta differenza. L’unicasulla quale siamo tutti d’accordo e che chi non ha le mani in pasta deve portare da. Di seguito troverete dieci idee per la vostra, che sia uno champagne, un gin, una kombucha, una tequila, un passito, un vino rosè o un liquore poco importa. A patto che lo beviate in dolce compagnia. IL ROSÉ BRUT TAITTINGER Il rosso è la passione mentre il rosa spesso è associato alla dolcezza dei sentimenti. Da questo pensiero nasce la scelta di Taittinger per la giornata di San ...