Corrado Abbati glorifica il mito di Broadway | al Donizetti risplendono le stelle dei musical

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Bergamo. Si apre il sipario ed è subito. Il cielo della notte, gli alti palazzi illuminati e tanta, tanta musica. Per 90 minuti di spettacolo, regista d’opera e direttore della celebre compagnia teatrale che porta il suo nome, ha trasformato il Teatronel conosciutissimo Theatre District di New York. Con la musica ci vogliono pochi istanti per viaggiare da Bergamo a Manhattan, dove si trova il tempio del. Domenica 11 febbraio, al Teatro, nell’ambito della Stagione di Operetta della Fondazione Teatro, la Compagniaha portato in scena “di”, spettacolo che si rifà alla grande tradizione del ...